«Борисполь» усиливает контроль из-за свиного гриппа

Международный аэропорт «Борисполь» усиливает контроль с целью предупреждения попадания вируса свиного гриппа в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно предоставленной информации, аэропорт утвердил план мероприятий по недопущению занесения и распространения вируса свиного гриппа в Украине.

В частности, с персоналом аэропорта, таможенной службы, хендлинговых компаний и экипажами авиакомпаний проводится информационное обучение об особенностях способов распространения вируса свиного гриппа и о том, как предотвратить заболевание.

Работники служб аэропорта, которые контактируют с пассажирами, багажом, грузом и воздушными судами из стран, где зафиксирована вспышка заболевания свиным гриппом, обеспечиваются необходимым количеством средств индивидуальной защиты (марлевые повязки, резиновые перчатки). Организована уборка с применением дезинфицирующих средств в местах массового пребывания людей.

На рейсах, которые прибыли из стран, где обнаружен вирус свиного гриппа, проводят углубленный контроль на наличие на борту инфицированных.

В связи с запретом ввоза на территорию Украины всех продуктов питания животного происхождения из стран, где обнаружен вирус свиного гриппа, постоянно контролируется соблюдение этого запрета.

По данным министерства, вскоре будет разработана схема экстренной утилизации продукции животного происхождения с подозрением на наличие в них возбудителя заболевания. Кроме того, постоянно контролируется утилизация мусора базовыми авиакомпаниями.

В министерстве напоминают, что за 30 минут расчетного времени до посадки командир каждого воздушного судна предоставляет информацию об эпидемической ситуации на борту самолета. В случае появление подозрений о заболевании свиным гриппом работников аэропорта, авиакомпаний или хендлинговых компаний об этом немедленно информируются территориальные подразделения Министерства здравоохранения и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба на воздушном транспорте Министерства здравоохранения.

Кроме того, определены место стоянки для карантинного отстоя воздушных судов с подозрением на перевозку инфицированных (с подозрением на заболевание) лиц.

Напомним, сегодня в «Борисполе» на рейсе, прилетевшем из Нью-Йорка, была задержана для карантинного осмотра пассажирка с подозрением на свиной грипп, однако подозрения не подтвердились.

Как сообщал УНИАН, вспышки заболевания свиным гриппом зафиксированы в Мексике, США, Канаде, Бразилии, Англии, Чехии, Шотландии, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Италии и Израиле, и количество заболевших постоянно растет.