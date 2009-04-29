«АэроСвит» сократил чартерные программы по максимуму

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» по максимуму сократила свои чартерные программы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, несмотря на значительный рост производственных показателей в 2008 году авиакомпания «не смогла избежать влияния мирового кризиса и синхронно со всей отраслью понесла убытки».

В связи с этим в 2009 году компания «АэроСвит» вынуждена была оптимизировать затраты, в рамках которых, кроме обновления, сокращения флота, руководство компании «АэроСвит» приняло решение о временном сокращении объемов чартерных перевозок.

По данным компании, чартерные перевозки в последние годы занимали до 15-20% от общей доли всех рейсов «АэроСвита», однако в этом сезоне, учитывая тенденции развития кризиса, компания решила не брать риски по наполняемости воздушных судов чартерными программами. Также компания в этом сезоне не рассчитывает на стратегию «отложенного спроса», когда туристы вместо зимне-весенних традиционных полетов в Египет и Турцию предпочтут массово путешествовать в летние месяцы.

«В этих условиях было принято решение приостановить все переговорные процессы с туроператорами по подписанию договоров на летние чартеры до момента более детального изучения ситуации на рынке. После такого анализа «АэроСвит» решил сохранить только те программы чартеров, которые на тот момент были уже четко подтверждены заказчиками и не предполагали каких-либо дополнительных переговорных процессов», – отмечается в сообщении.

Так, авиакомпания будет выполнять рейсы на своих традиционных направлениях в Анталию, Грецию, Болгарию, Мальту, Черногорию. В компании подчеркивают, что «АэроСвит» ни в коем случае не останавливает свой чартерный бизнес. Сократив чартерные программы, компания акцентирует внимание на повышении качества обслуживания пассажиров. К примеру, «АэроСвит» перешел на обслуживание другой кетеринговой компании в аэропорту «Борисполь», упростил процедуры регистрации пассажиров – пассажиры принимаются к регистрации по паспортам без билетов и, соответственно, без длительных бумажных процедур.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день "АэроСвит" обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая пять трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.