Ж/д СНГ и Балтии усовершенствуют учет грузовых вагонов

Железнодорожники СНГ и Балтии работают над новой автоматизированной системой учета инвентарного парка в межгосударственном сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом шла речь на 43-м заседании Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта, которое проходит в Киеве с 28 по 30 апреля.

Согласно сообщению, на совещании обсуждались вопросы согласования автоматизированных систем пономерного учета грузовых вагонов инвентарного парка стран СНГ и Балтии.

Как поясняют в ведомстве, с введением в эксплуатацию вагонов разной формы собственности у железнодорожников СНГ возникли проблемы с их нумерацией. Теперь на учете, кроме вагонов, которые принадлежат железнодорожным администрациям, также находятся вагоны предприятий и физических лиц (с нумерацией на цифру «5»). Создание новых нормативных документов, в частности, адаптация системы пономерного учета грузовых вагонов инвентарного парка к новым условиям, даст возможность исключить их из взаиморасчетов железнодорожных администраций.

По данным «Укрзализныци», на совещании также обсуждались вопросы определения экономической ответственности за нарушение правил эксплуатации, пономерного учета и расчетов за использование грузовых вагонов собственности других государств.

Ожидается, что окончательное решение по отмеченным вопросам должно быть принято на 50-м Совете по железнодорожному транспорту государств-участниц СНГ, которое состоится в мае этого года в Минске.