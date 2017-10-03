"Укрзализныця" закупила "чешские" запчасти, которые делают в России – СМИ

Филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» 26 сентября по результатам тендеров заключил ряд соглашений с ООО «Омега Алькор» на поставку запчастей к тепловозам на 15,35 млн грн. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

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Отмечается, что ООО «Омега Алькор» указало, что поставлять продукцию российского ООО «Каменский завод транспортного машиностроения» и чешского ООО «Хай кволити индастриз» («High quality industries s.r.o.») из города Карловы Вары. Владельцем этой фирмы является белизский оффшор «Violine Logistic LTD».

Управляющим директором чешской фирмы является 29-летний юрист Сергей Зарипов, который в Чехии также обслуживает интересы российских клиентов. В частности, он является руководителем «Alpika company s.r.o.», основными владельцами которого является российский бизнесмен Евгений Суббота («Электросевкавмонтаж») и члены его семьи.

В свою очередь «Хай кволити индастриз» в составе тендерного предложения предоставило письмо от ООО «Луганский электромашиностроительный завод» (ЛЭМЗ) о предоставлении чешской фирме разрешения представлять копии технических условий на необходимую «Укрзализныци» продукцию, пишет издание.

Письмо датировано декабрем 2014 года. Издание напоминает, что еще в октябре 2014 года было известно, что ЛЭМЗ перенес свое производство из оккупированного Луганска в город Каменск-Шахтинский Ростовской области (Россия). Формально ООО «Луганский электромашиностроительный завод» сохраняет регистрацию в оккупированном Луганске.

Железная дорога предоставила фирме «High quality industries s.r.o.» согласования на использование их продукции, «учитывая положительный опыт эксплуатации», не указывая местонахождение настоящего производителя продукции.

Формально «High quality industries s.r.o.» зарегистрировано в Карловых Варах по адресу Lázeňská 543/4. Это адрес квартирного дома с магазином.

ООО «Омега Алькор» была зарегистрирована в 2016 году по ул. Тверской, 6 в Киеве, напротив главного офиса «Укрзализныци» по вул. Тверская, 5. Учредителем является Елена Кисельва из села Крызкое Луганской области, директор – Евгения Нетруненко, которая также возглавляла уже ликвидированные луганские фирмы «Донбаселектроснаб» и «Електроапарат». С момента основания «Омега Алькор» выиграла железнодорожные подряды уже на 51,71 млн грн.

Единственным конкурентом на этих тендерах было ООО «Смецмашсервис», которое предлагало аналогичный пакет документов на продукцию как и «Омега Алькор». «Смецмашсервис» прописано в Харькове, учредителем и директором указан Денис Романов из Луганска.