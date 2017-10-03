На Житомирщине завершается строительство моста через реку Ирша в Рижанах

На Житомирщине завершается строительство моста через реку Ирша в селе Рижане Хорошевского района. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, «строительство моста в с. Рижане — на финишной прямой».

Подрядчик уже обустроил двухслойное асфальтобетонное покрытие, также на заключительном этапе - работы по укреплению конусов сооружения монолитным бетоном.

«Согласно проекту, подрядчик ООО «Европлюсбуд» выполнил основные работы по построению трех-неразрезного пролетного моста через р. Ирша в с. Рижане на дороге М-06. Подрядчик уже обустроил покрытия из асфальтобетона, которое состоит из двух слоев по 4 см каждый. На завершающем этапе - работы по бетонированию конусов для укрепления склонов искусственного сооружения. После этого нужно устроить барьерное, перильное ограждение и покрытия на тротуарах, установить дорожные знаки, освещение, нанести разметку», – информирует управление промышленности, развития инфраструктуры и туризма Житомирской облгосадминистрации.

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Также сообщается, что председатель Хорошевской райгосадминистрации Галина Ширченко систематически выезжает на объект и следит за тем, как ведутся ремонтные работы.

В пресс-службе ОГА напоминают, что, согласно дедлайну, который местной власти поставил глава Житомирской ОГА Игорь Гундич, строительство должно быть завершено к 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, общая стоимость строительства моста в селе Рижане составляет 5,8 млн гривен. В этом году из областного бюджета уже выделено 500 тыс. грн. Из средств государственного бюджета, которые поступят на ремонт дорог, планируется выделить еще дополнительно 10% для завершения работ на объекте. После завершения всех работ длина моста будет составлять 66,80 м. Полная ширина моста составляет - 13,40 м, в том числе проезжая часть - 9 м и два тротуары по 1,5 м.

Автомобильная дорога М-06 "Красноармейск-Новая Боровая-Осиповка" относится к дорогам местного значения.