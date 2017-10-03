"Укрзализныця" запустила поезд из Харькова в Ковель

Акционерная компания "Укрзализныця" запустила со 2 октября прямой поезд №127/128 Ковель - Харьков.

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Как сообщила пресс-служба компании, в составе поезда предусмотрено 8 плацкартных и 8 купейных вагонов.

"Поезд будет курсировать через день по четным числам по направлению Ковель - Харьков и по нечетным числам - обратно. Отправление из Ковеля в 14:20, прибытие в Харьков в 12:10. В обратном направлении отправление из Харькова с 3 ноября 2017 года через день по нечетным дням в 13:30, прибытие в Ковель в 10:18", - отметили в компании.

В сообщении отмечается, что поезд Ковель - Харьков будет следовать через станции Луцк, Ривне, Здолбунов, Шепетовка, Бердичев, Белая Церковь, им. Т. Шевченко, Знаменка, Кременчуг, Полтава-Южная - всего около 30 населенных пунктов.

В пресс-службе уточнили, что продажа билетов на этот поезд уже открыта, а цена купейных билетов составляет от 254 грн, плацкартных - от 155 грн

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 15 июня запустила поезд по маршруту Львов - Варна (Болгария), а с 24 июня поезд по маршруту Киев - Варна (Болгария).