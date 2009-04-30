«АэроСвит» ввел регистрацию через интернет

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» ввела услугу он-лайн регистрации (On-Line Check-in) на своем веб-сайте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, пока эта услуга действует только на направлениях Киев–Москва (Шереметьево) и Киев–Харьков.

«В скором времени регистрация на сайте авиакомпании будет доступна по всем остальным направлениям», - отметили в пресс-службе.

В процессе регистрации пассажир может самостоятельно выбрать себе место на борту самолета, посадочный талон следует распечатать на принтере и взять с собой. Если помимо ручной клади у пассажира есть дополнительный багаж, он может его сдать в аэропорту «Борисполь» (Киев) на специальной стойке в международном терминале «В» или на стойке регистрации бизнес-пассажиров в региональном терминале «А».

Услуга On-Line Check-in позволяет пассажирам сократить время на прохождение регистрации в аэропорту и, таким образом, экономит время на подготовку к перелету.

Он-лайн регистрация открывается на сайте за 20 часов и закрывается за 2 часа 40 минут до выполнения рейса. При этом услуга доступна только пассажирам с электронным билетом.

Как сообщал УНИАН, с 28 апреля авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) первой в Украине ввела новую услугу - он-лайн регистрацию на рейс.

Напомним, «АэроСвит» первым из авиаперевозчиков стран СНГ ввел e-ticketing (электронные билеты) на своих маршрутах в августе 2005 года.

Преимущество электронного авиабилета состоит в том, что его невозможно потерять, забыть или повредить. Билет в цифровой форме не может быть украден.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.