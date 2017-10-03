Россия собирается пустить пассажирские поезда в обход Украины с 15 ноября

Российские пассажирские поезда начнут курсировать в обход Украины по участку железной дороги Журавка - Миллерово с 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, передает ТАСС.

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"В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка - Сохрановка - Боченково с 15 ноября изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении. Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что из-за изменения движения этих поездов также частично изменится расписание поездов из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

Напомним, компания "Российские железные дороги" 20 сентября 2017 года сообщила о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.

Открыть движение пассажирских поездов на линии планировалось к концу осени 2017 года

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых - до 90 км/ч.