«Укрзализныця» увеличила перевозки щебня

Перевозки щебня железнодорожным транспортом на протяжении февраля-марта 2009 года увеличены на 43,6% во внутреннем и на 16,5% в экспортном сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, такому увеличению способствовало установление «Укрзализныцей» скидок на перевозку этого вида груза на 8,6% во всех видах сообщения, которые действуют с 3 февраля т.г.

Также железные дороги работают над переводом доли грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт. Благодаря этому в марте текущего года дополнительно привлечено 44,1 тыс. тонн грузов.

В целом железные дороги Украины постоянно принимают меры для повышения уровня качества обслуживания пользователей транспортных услуг. В частности, проводится анкетирование клиентуры, организуются встречи-совещания с грузоотправителями, проверяется работа дирекций, грузовых станций, товарных контор.

Кроме того, привлечению дополнительных объемов грузов способствует упрощение процедуры приема грузов к перевозке и создание прозрачных правил применения тарифов на грузовые перевозки.