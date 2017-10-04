В Украине резко вырос спрос на новые коммерческие авто - тройка лидеров продаж

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос в 1,5 раза и составил 8,312 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Читайте такжеПродажи новых легковых авто в Украине выросли на 36%

При этом в сентябре рынок новых коммерческих автомобилей увеличился на 23% и составил 982 проданных авто.

Самой популярной маркой среди новых коммерческих авто остается Renault. За отчетный период было реализовано 183 этих автомобиля, что на 1,7% больше показателя прошлого года.

На втором месте Volkswagen – 121 проданный автомобиль. Сентябрьские продажи этой марки на 73% превысили показатель годичной давности.

На третьей позиции Ford - 118 автомобилей за месяц.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 62% и составил 8,354 тыс. авто.