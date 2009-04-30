Донецкая детская железная дорога 2 мая откроет сезон

2 мая в 11.00 в парке им. Ленинского комсомола (Донецк) состоится открытие 37-го сезона работы Донецкой детской железной дороги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Уникальность детской железной дороги в том, что все работы выполняют юные железнодорожники. Малая дорога в мае будет работать по выходным и праздничным дням, а на протяжении лета — с четверга по воскресенье. Первый рейс — в 11.40, в целом за день осуществляется 6 рейсов.

Справка УНИАН. Детская магистраль начала свою работу 19 мая 1972 года в парке им. Ленинского комсомола. По дороге курсирует локомотив с четырьмя вагонами. Пассажиры могут осуществить 25-минутную поездку по маршруту ст. Пионерская — ст. Шахтерская. Протяженность маршрута — 2,1 км. Стоимость детского билета — 3.60 грн., взрослого — 4.80 грн. (в соответствии с пригородным тарифом). В 2008 году Донецкая детская железная дорога перевезла свыше 3,5 тыс. пассажиров.

К летней практике допущено 1080 детей — учеников 5-11 классов общеобразовательных школ Донецка, Макеевки и Ясинуватой. Станции Пионерская и Шахтерская оснащены необходимым техническим оборудованием, там будущие железнодорожники учатся мастерству машинистов, путейщиков, вагонщиков, проводников, дежурных по станции и приобретают навыки других специальностей.

Детская железная дорога насчитывает 79 кружков в общеобразовательных школах и четыре факультатива на самой железной дороге.