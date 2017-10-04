В Японии прошли обыски на заводах Nissan из-за неправильных проверок безопасности

Представители Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии провели обыски на двух заводах концерна Nissan в японских префектурах Киото и Тотиги, передает Reuters.

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Согласно сообщению, обыски прошли в связи с тем, что проверки автомобилей на безопасность перед их продажей не соответствовали требованиям законодательства.

Сотрудники Nissan не имели необходимой квалификации для того, чтобы проводить проверку безопасности. Всего, по информации властей Японии, нарушения могли происходить на шести заводах корпорации.

Представили Nissan подтвердили агентству информацию об обысках. «В настоящее время мы проводим расследование проверок безопасности автомобилей на наших заводах», — сообщил пресс-секретарь компании Ник Максфилд.

Напомним, на этой неделе Nissan объявил о начале отзывной кампании, которая затронет 1,2 млн автомобилей 20 различных моделей, произведенных с октября 2014 года.