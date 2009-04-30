ЮЗЖД в І квартале получила свыше 110 млн. грн. убытков

Убытки Юго-Западной железной дороги за январь-март 2009 г. от перевозки пассажиров в пригородном сообщении достигли 110,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, Юго-Западная железная дорога в 1-м квартале перевезла почти 27 млн. пассажиров в пригородном сообщении. Перевозки пассажиров льготных категорий составили 4 млн. 966 тыс. человек. Убытки от перевозок льготников - почти 17 млн. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога – одна из самых старых железных дорог Украины, имеет административный центр в г. Киев. Общая эксплуатационная протяжность железной дороги - 4668 км. Развернутая длина главных путей составляет 6438,1 км. Электротягой выполняется 93,3% всех перевозок грузов и пассажиров. Эксплуатационную работу железной дороги осуществляют пять дирекций железнодорожных перевозок - Киевская, Козятинская, Жмеринская, Коростенская, Конотопская. На Юго-западной железной дороге насчитывается 315 станций.