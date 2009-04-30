ЮЗЖД задействовала все пассажирские вагоны на майские праздники

Юго-Западная железная дорога задействовала весь парк пассажирских вагонов, чтобы обеспечить перевозку пассажиров на майские праздники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, все графиковые и дополнительные поезда дополнены вагонами до максимальной длины.

Ранее Юго-Западная железная дорога назначила 15 дополнительных поездов на майские праздники.

В целом «Укрзализныця» (все железные дороги) назначили 40 дополнительных поездов на праздники.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога – одна из самых старых железных дорог Украины, имеет административный центр в г. Киев. Общая эксплуатационная протяжность железной дороги – 4668 км. Развернутая длина главных путей составляет 6438,1 км. Электротягой выполняется 93,3% всех перевозок грузов и пассажиров. Эксплуатационную работу железной дороги осуществляют пять дирекций железнодорожных перевозок - Киевская, Козятинская, Жмеринская, Коростенская, Конотопская. На Юго-западной железной дороге насчитывается 315 станций.