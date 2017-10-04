Аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности в ответ на рекомендации EASA об ограничении полетов над востоком Украины

Международный аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности после того, как в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) поступил проект бюллетеня, который вводит ограничения в авиационном движении в восточной части Украины.

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Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта.

"Руководство Международного аэропорта «Харьков» всегда поддерживало меры по безопасности полетов на стратегическом высоком уровне. Вместе с тем, учитывая беспокойство EASA, мы усилили уровень нивелирования возможных угроз. На входной группе терминалов дежурят усиленные наряды службы административной безопасности, установлено дополнительное оборудование предварительного осмотра. Организованы 3 дополнительных круглосуточных поста охраны периметра аэропорта, периметр поста по охране резервуаров ГСМ (емкость для хранения бензина, керосина, дизельного топлива, масла, смазочных и технических жидкостей – УНИАН) защищен современной системой инженерной защиты", - отметили в компании.

Согласно сообщению, в аэропорту установлены дополнительные системы освещения, выставлены 6 блокпостов сторожевых собак, обученных поиску взрывчатки, а в структуре службы административной безопасности создано кинологическое отделение.

В пресс-службе отметили, что наиболее опасные для полетов участки аэропорта круглосуточно патрулируются совместными нарядами полиции и пограничников.

Кроме этого, в аэропорту подчеркнули, что EASA еще не приняла окончательного решения о прекращении международного авиасообщения с востоком Украины.

«Сейчас с украинской стороной обсуждается только проект бюллетеня EASA. Поэтому, говорить сейчас о возможных последствиях или убытках Международного аэропорта «Харьков» в случае утверждения бюллетеня EASA в том виде, который есть сегодня, преждевременно и нецелесообразно», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, в ЕС хотят закрыть воздушное пространство над тремя украинскими городами. Речь идет о международных аэропортах «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». По информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет международным аэропортом «Харьков», в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационном движении в восточной части Украины. В частности, в документе признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». В связи с этим харьковские депутаты обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Позже Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну совместно с руководителями других министерств, Госавиаслужбой и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов европейских авиакомпаний в аэропорты восточных областей Украины.

В конце сентября министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина предоставила аргументацию о необоснованности рекомендаций от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) об ограничении полетов для европейских авиакомпаний над восточной частью Украины.