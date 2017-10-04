Проект по строительству сети скоростного Wi-Fi в киевском метро заморожен - СМИ

Проект по строительству сети скоростного Wi-Fi в киевском метро заморожен. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в КГГА.

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Издание отмечает, что сеть компании Mosquito Mobile на 12 центральных станциях и пяти перегонах продолжает работать, но уже без показа рекламы. Перед подрядчиками и бюджетом накопились долги.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи через суд начала процесс аннулирования лицензии на Wi-Fi частоты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, иск был инициирован после получения извещения от ГФС о том, что оператор не платит налоги. Подрядчики «Спейс Ай Ти» и «Винником Украина» начинают выигрывать первые суды по принудительному расчету за оказанные услуги. "Я не в курсе всех деталей, но знаю, что банковские счета были заморожены", - рассказывает один из собеседников редакции, знакомый с состоянием дел в операторе.

Причина заморозки проекта банальная - акционер прекратил финансирование. Напомним, владелец Mosquito - Александр Адарич, совладелец признанного неплатежеспособным «Фидобанка».

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О запуске Wi-Fi на первых станциях киевской подземки два года назад торжественно объявил мэр столицы Виталий Кличко. Проект Mosquito Mobile победил в городском конкурсе еще в 2014 году. Помимо скоростного интернета, его заданием было обеспечение видеонаблюдения в метро. Предполагалось, что сеть на всех станциях заработает до конца 2016 года. Но этого так и не произошло.

В прошлом году Mosquito пробовал зарабатывать на рекламе перед подключением к сети. В этом году реклама исчезла. Как сообщает собеседник, близкий к оператору, он перестал продавать размещение рекламы в том числе и потому, что половина команды уже разбежалась. Продавать некому.

Комментарий от Mosquito немногословный: работаем, поддерживаем сеть, ищем финансирование.

Как сообщили LIGA.net два независимых собеседника, акционер пытается продать Mosquito. По информации одного из них, сейчас в компании проходит due diligence в интересах некоего заинтересованного лица. Другой собеседник говорит о совершенно ином развитии событий. "Я пытался помочь им найти покупателя, но это ничем не закончилось", - подчеркивает он.

По информации источников, в ближайшее время вопрос о проекте Wi-Fi в метро будет вынесен на городской инвест-комитет. Вариантов развития событий может быть два: расторжение договора с оператором или продолжение поиска инвестора.

Как указывают собеседники, разорвать контракт с Mosquito будет довольно проблематично, так как оператор уже вложил несколько десятков миллионов гривень в оборудование, а также выкупил у одной из компаний опорную оптоволоконную сеть в метро.

Так что для пользователей, вероятнее всего, это будет означать одно: новых станций с Wi-Fi в ближайшее время не появится. Вариант отключения уже построенной сети тоже возможен. Ведь если телеком-регулятор добьется аннулирования лицензии через суд, компания не сможет дальше легально предоставлять услугу беспроводной связи.