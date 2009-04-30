Спрос на пригородные поезда повышенного комфорта вырос

Железнодорожники отмечают повышение спроса в первом квартале текущего года на поезда повышенного комфорта в пригородном сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в первом квартале т.г. такими поездами воспользовались 2,2 млн. пассажиров, что на 18,6%, или 345 тыс. человек, больше, чем за аналогичный период 2008 года.

В целом за первый квартал 2009 года пригородными поездами перевезено 88,7 млн. пассажиров. Ежесуточно железными дорогами Украины курсирует около 1,7 тыс. пригородных поездов, которые перевозят свыше 1 млн. пассажиров.

В ведомстве напоминают, что к началу летних перевозок был проведен месячник под лозунгом «Чистый вагон. Чистый перрон. Чистый вокзал». Целью мероприятия было улучшение санитарно-технического состояния поездов и недопущение загрязнения окружающей среды. В частности, проводилась работа по проверке санитарного состояния вокзалов, станций, пунктов оборота, депо, составов электро- и дизель-поездов при выходе из депо и на пути следования.