«Сбербанк России» будет обслуживать компанию УМС

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ "МТС-Украина") и ОАО «Сбербанк России» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Сбербанк России» будет обслуживать операционную деятельность компании "МТС-Украина".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании УМС.

В соответствии с условиями соглашения, ОАО «Сбербанк России» будет предоставлять МТС услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, обслуживанию трансакций между МТС и абонентами, а также реализует зарплатный проект для части сотрудников МТС.

По словам гендиректора УМС Андрея ДУБОВСКОВА, сотрудничество со "Сбербанком России" для компании УМС является «важнейшим элементом финансовой политики».

«Мы получили доступ к передовым технологиям крупнейшего банка Восточной Европы, устойчивость которого гарантирована государством – участником G8», – отметил он.

Справка УНИАН. ОАО «Сбербанк России» – универсальный коммерческий банк, предоставляющий полный спектр банковских услуг всем категориям клиентов. Одним из приоритетных направлений работы банка является обслуживание российских компаний, работающих на украинском рынке, а также украинских компаний с российскими инвестициями. Отделения банка работают во всех регионах Украины, общее количество на конец 2008 года составило 43 отделения.

ОАО «Сбербанк России» является 100% дочерним банком Сберегательного банка Российской Федерации, крупнейшего банка в Восточной Европе.

Сеть ЗАО «Украинская мобильная связь» ("МТС-Украина") охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,02 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка компании за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 91,77 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на предоставление услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек.

С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.