Вопрос проекта моста в Николаеве нужно решить до 28 мая

По поручению министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО, до 28 мая 2009 года должен быть проработан вопрос реализации проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве с подходами к нему, а также подготовлен проект распоряжения Кабинета Министров Украины по этому вопросу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, соответствующее поручение подписал министр по результатам рабочей поездки на прошлой неделе в Николаевскую область.

При этом И.ВИНСКИЙ поручил до 22 мая 2009 года создать общую рабочую группу в составе представителей городской власти Николаева, Николаевской облгосадминистрации, Николаевского областного совета, народных депутатов Украины и Минтранса по вопросам развития транспортно-дорожного комплекса Николаевской области.

Кроме того, до 1 июня должны быть подготовлены предложения относительно комплексного развития железнодорожного вокзала и прилегающей территории в Николаеве. По поручению министра, при проработке вопроса реконструкции железнодорожного вокзала в Николаеве следует предусмотреть возможность соединения его с автовокзалом и создания торгово-развлекательного комплекса на прилегающей территории.

Также министр поручил председателю Госавиаадминистрации до 22 мая предоставить предложения относительно развития действующих региональных аэропортов для обслуживания Херсона и Николаева и относительно привлечения авиакомпаний для выполнения прямых авиарейсов по маршруту Киев – Николаев.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ 24 апреля т.г. в Николаеве заявил, что рассчитывает в этом году начать финансирование проекта по строительству моста в Николаеве.

«Я думаю, что мы внесем изменения, и уже в этом году часть расходов сделаем за счет спецфонда «Укравтодора» – я имею в виду подготовку проекта – и будем готовить его к инвестициям», – отметил И.ВИНСКИЙ.

По данным "Укравтодора", ориентировочная стоимость строительства по данному проекту составляет 500 млн. долларов.