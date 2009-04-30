Винский поручил провести анализ строительства порта

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ поручил представителям министерства совместно с местными органами власти до 22 мая т.г. осуществить анализ и предоставить предложения относительно строительства порта «Очаков».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно сообщению, также министр поручил подготовить технико-экономическое обоснование развития железнодорожного направления ст. Николаев – ст. Ясная Заря с учетом перспектив строительства глубоководного порта «Очаков» мощностью 15-20 млн. тонн грузов в год и подъездным путем от ст. Ясная Заря до порта «Очаков».

Кроме того, министр поручил до 22 мая 2009 года проработать вопрос исключения Николаевским горсоветом части земельного участка, который находится в пользовании Николаевского морского торгового порта, где проходит открытый коллектор ливневых вод, принадлежащий территориальной общине Николаева, при условии предоставления порту в пользование равноценного земельного участка для использования в производственной деятельности.

Также, в соответствии с поручением министра, до 1 июня 2009 года должна быть разработана и подана на утверждение Минтранса программа перспективного развития Николаевского морского торгового порта на среднесрочный период.

Справка УНИАН. Николаевский морской торговый порт (НМТП) соединён с морем Бужско-Днепровско-Лиманским каналом. Проход по каналу могут осуществлять суда длиной до 215 м и осадкой до 10,3 м. Территория порта – 97,3 га, акватория порта – 224,5 га, общая протяжённость причалов порта – 2962,2 м, допустимая осадка у причалов – 10,3 м (в пресной воде), протяженность железнодорожного полотна – 24,6 км, количество причалов – 15.

Порт имеет портовый пункт Очаков, который является его структурным подразделением. Кроме того, в конце 2008 г. к НМТП был присоединен Днепро-Бужский порт. Через Николаев проходят международные транспортные коридоры: Евроазиатский (Одесса-Николаев-Херсон-Джанкой-Керчь), ЧЭС (Черноморского экономического сотрудничества) Рени-Измаил-Одесса-Николаев-Херсон-Мелитополь-Бердянск-Мариуполь-Новоазовск.