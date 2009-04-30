Эксперт: при учете мобильных остаются нерешенные вопросы

При внедрении системы учета мобильных телефонов в стране остаются ряд нерешенных вопросов для операторов и потребителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела внешних связей компании «Астелит» Надежда ЛУБНИНА, комментируя презентацию информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины.

Н.ЛУБНИНА отметила, что эта инициатива, прежде всего, имеет большое значение для вендоров, которые стремятся ограничить реализацию «серых» терминалов, и компания «Астелит» ее поддерживает.

«Тем не менее, в этой ситуации есть ряд открытых вопросов, например, тот факт, что согласно законодательству, добросовестный покупатель телефона не может нести ответственности в случае, если окажется, что телефон был ввезен в Украину незаконно», - добавила она.

Кроме того, по мнению Н.ЛУБНИНОЙ, остается открытым вопрос, как прописать в законодательстве право оператора не обслуживать терминалы, «которые неугодны Украинскому государственному центру радиочастот». По ее словам, операторы занимаются реализацией услуг связи и SIM-карт, но отнюдь не занимаются реализацией телефонов.

Кроме того, отметила Н.ЛУБНИНА, на данный момент в технической базе компании «Астелит» нет системы, позволяющей идентифицировать и фильтровать IMEI телефонов – для этого необходимы дополнительные расходы на ее приобретение.

По ее словам, сегодня компания ждет разъяснения НКРС относительно того, каким образом будет организован технологический процесс учета IMEI мобильных телефонов, и какими должны быть действия операторов по техническому обеспечению. В частности, операторам необходимо разъяснить, кто будет поставщиком оборудования для создания операторами таких систем, какие функциональные требования предъявляются к оборудованию, по какому принципу будут согласовываться базы данных кодов мобильных телефонов IMEI операторов с данными обобщенной базы УГЦР.

«Сейчас мы можем только подать IMEI телефонов всех абонентов (в обобщенную государственную базу – УНИАН), которые были зарегистрированы в нашей сети на протяжении трех лет. То есть, база теоретически может содержать также IMEI телефонов, которые, уже не используются или используются с другой SIM-картой», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, с 28 марта 2009 года в Украине не разрешается ввоз и реализация мобильных телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных сформирует ГП „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР).

С 15 апреля информационная система учета мобильных телефонов введена в эксплуатацию в тестовом режиме, промышленная эксплуатация системы планируется с 30 июня. Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов инфорационной системы будет иметь три реестра: «белый» список, «черный» список и «серый» список.

В «белый» список заносятся реестры кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину.

В «черный» список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в «белый» список или зарегистрированы органами МВД как ворованные. В «серый» список будут вноситься номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в «белом», ни в «черном» списках. В течение трех месяцев телефоны из этого списка будут переноситься в «белый» или «черный» список.