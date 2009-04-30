«Укрзализныця» раскрыла разворовываний на 300 тыс. грн.

За три месяца текущего года работники военизированной охраны «Укрзализныци» раскрыли и предупредили 377 случаев разворовывания грузов и материальных ценностей предприятий железнодорожного транспорта на общую сумму 325,6 тыс. грн., из них 184 кражи грузов и 193 кражи материальных ценностей предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на начальника управления военизированной охраны «Укрзализныци» Юрия ПОТЕТЮЕВА.

По данным пресс-службы, при этом были задержаны и переданы в подразделения транспортной милиции 400 расхитителей.

Кроме того, за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, к административной ответственности в виде штрафа привлечены свыше 4 тыс. граждан.

Как отмечается в сообщении, на совещании 28 апреля т.г. отраслевые специалисты проанализировали причины высокого уровня разворовывания железнодорожных грузов, которое в последнее время приобрело массовый характер. Ю.ПОТЕТЮЕВ отметил, что состояние сохранности грузов и имущества остается сложным. Не последним фактором является социальное напряжение в отдельных регионах. Закрытие предприятий, безработица и безденежье толкают людей на то, чтобы решать проблемы существования путем разворовывания и сбыта ценных грузов.

Железнодорожники в очередной раз предостерегают правонарушителей, что несанкционированное вмешательство в работу железнодорожного транспорта не только административно, но и криминально наказуемое действие.