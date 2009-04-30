Проезд в крымских троллейбусах подорожал

В Крыму подорожал проезд в троллейбусах.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Совет министров автономии согласовал новые тарифы.

Стоимость проезда в городском пассажирском электротранспорте повысится с 0,60 грн. до 1 грн. За багаж на городских маршрутах придется также платить 1 грн.

Школьный месячный проездной билет в городских троллейбусах подорожает с 8 грн. до 12 грн., студенческий – с 15 грн. до 24 грн., общегражданский – с 30 грн. до 48 грн.

Стоимость проезда на пригородных троллейбусных маршрутах по трассе Симферополь–Ялта повысится с 0,98 грн. до 1,65 грн. Тариф за провоз багажа на пригородных маршрутах установлен в размере 1,7 грн.

Стоимость проезда в троллейбусе на междугородных маршрутах по трассе Симферополь–Ялта не изменилась, а за багаж придется платить 1,7 грн.

Постановление Совмина АРК вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете Верховной Рады автономии – «Крымские известия».

Решение об увеличении тарифов принято в связи с увеличением затрат на пассажирские перевозки, для улучшения качества предоставляемых электротранспортом услуг, отмечает правительство АРК.

В последний раз предприятие «Крымтроллейбус» повысило цены на пассажирские перевозки в июне 2008 года.