Собственными производственными мощностями "Укрзализницы" в 2017 году построены почти полторы тысячи вагонов

С начала 2017 года ПАО «Укрзализныця» построила на собственных производственных мощностях 1477 полувагонов, сообщает сайт предприятия. Это позволяет сократить дефицит вагонов для перевозки грузов.

В частности, вагоностроители Дарницкого вагоноремонтного завода изготовили 547 полувагона, «Панютинського ВРЗ» – 742, «Стрыйского ВРЗ» – 188 ед. Также филиалом «Панютинский ВРЗ» для собственных нужд построено 2 окатышевоза и филиалом «Центр транспортного сервиса «Лиски» приобретено 48 фитинговых платформ.

Также сообщается, что с целью удовлетворения потребностей экономики страны в перевозках грузов железнодорожным транспортом, филиалом «Дарницкий вагоноремонтный завод» через электронную систему публичных закупок «ProZorro» проводятся тендерные процедуры по приобретению 2500 грузовых полувагонов на общую сумму 2 500 000 тыс. грн. без НДС. Эти вагоны планируются к принятию в IV квартале 2017 года и I квартале 2018 года.

Чтобы увеличить количество грузовых вагонов, что является остро необходимым, специалистами ПАО «Укрзализныця» проводится работа по получению кредитных средств Европейского банка реконструкций и развития на сумму 150 млн. долл. США для закупки грузовых полувагонов с принципами и правилами закупок ЕБРР.

В целом за счет привлеченных кредитных средств в рамках кредитного соглашения, которое будет заключено с ЕБРР, планируется приобрести ориентировочно 6000 – 7000 единиц полувагонов с поставкой их в 2018 году.