Хозсуд Киева на год отсрочил выплату долга "Укртелекома" перед "Ощадбанком"

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск "Ощадбанка" к компании "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего оператора фиксированной связи Украины "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, и принял решение взыскать с ответчика 851 миллион гривень задолженности по облигациям, включая основную сумму долга, пеню и инфляционные потери, а также отсрочил исполнение этого решения на один год.

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Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте исполнительной службы, которое было принято 14 сентября.

Согласно судебным материалам, "Ощадбанк" в 2013 году приобрел 2 миллиона облигаций ООО "ЕСУ" номинальной стоимостью 2 миллиарда гривень. На момент обращения с иском в собственности "Ощадбанка" были 839,1 тысячи облигаций компании-ответчика, которые не были своевременно погашены.

Истец утверждал, что задолженность ответчика перед истцом составляет 839,11 миллиона гривень. Кроме того, истец просил взыскать с ответчика 35,82 миллиона гривень пени за просрочку исполнения обязательства по номинальной стоимости облигаций, 7,55 миллиона гривень инфляционных потерь и 4 миллиона гривень - 3% годовых.

Суд решил взыскать с "ЕСУ" 850,89 миллиона гривень. Из них 839,11 миллиона гривень - сумма основного долга, 3% годовых в размере 4 миллиона 140 гривень, 7,552 миллиона гривень инфляционных потерь и 230,3 тысячи гривень расходов по уплате судебного сбора. Суд отказал во взыскании с ответчика 35,8 миллиона гривень пени за просрочку исполнения обязательства по номинальной стоимости облигаций.

"ЕСУ" в свою очередь подала заявление об отсрочке выплаты долга до 1 августа 2022 года.

"Ответчиком (ООО "ЕСУ") в ходе рассмотрения дела было подано заявление об отсрочке исполнения судебного решения по делу, так как у последнего пока отсутствуют денежные средства в необходимом количестве для немедленного исполнения решения", - говорится в решении суда.

Также ответчик утверждает, что немедленное исполнение решения суда является критичным и может привести к непоправимым последствиям, а именно банкротству ООО "ЕСУ" как мажоритарного акционера ОАО "Укртелеком".

"При таких обстоятельствах суд считает возможным отсрочить исполнение решения по данному делу сроком на 1 год со дня вступления решения суда в законную силу", - говорится в решении.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году компания "ЕСУ" (ESU) выкупила оператора "Укртелеком", заплатив 10,57 миллиарда гривень за 92,79% акций. Эту покупку частично профинансировали два государственных банка.

В конце апреля 2013 года "Укрэксимбанк" приобрел облигации ESU номинальной стоимостью 2,24 миллиарда гривень. В то же время "Ощадбанк" приобрел облигации ESU номиналом около 2 миллиардов гривень.

Срок обращения облигаций ESU заканчивался еще в 2015 году, но компания отсрочила погашение до марта 2017 года, однако в марте так и не погасила их.

В мае 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании "ЕСУ" и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций крупнейшего оператора компании "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 миллиарда гривень.