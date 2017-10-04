В Житомире частные перевозчики угрожают протестом - горсовет

В Житомире 4 октября несколько частных перевозчиков письменно предупредили власти города о том, что 5 октября к 10 часам утра количество маршрутных автобусов на линиях будет ограничено. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Читайте такжеВ Житомире цены на проезд в электротранспорте выросли до 3 гривень«Мы не сможем обеспечить 5 октября 2017 года наличие маршрутных автобусов на линиях до 10-ти часов утра», – цитирует пресс-служба письмо перевозчиков.

Как отмечают в горсовете, перевозчики пишут, что поводом к таким действиям стал массовый отток платных пассажиров, переполненные льготниками автобусы, «довольно часто похабное поведение льготных категорий пассажиров в отношении водителей», невозможность обеспечения заработной платой водителей, которые отказываются работать в таких условиях.

«Просим немедленно посодействовать в решении вопроса льготной перевозки граждан», -требуют перевозчики.

Ситуацию прокомментировал заместитель Житомирского городского председателя Дмитрий Ткачук.

"Учитывая, что мы не поддаемся на манипуляции перевозчиков, ситуация, что в Житомире действительно завтра будет ограничено движение транспорта утром – возможна. Поэтому просим граждан завтра раньше выйти на работу и заранее ознакомиться с расписанием движения коммунального транспорта (троллейбусов и трамваев)",- цитирует Ткачука пресс-служба горсовета.

«Вместе с тем предупреждаем перевозчиков, что в случае срыва работы общественного транспорта города – договоры с ними будут расторгнуты в одностороннем порядке», - добавил Ткачук.