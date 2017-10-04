"Укрзализныця" и американская General Electric договорились о сотрудничестве – Гройсман

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" и американская компания General Electric Transportation, подразделение корпорации General Electric, которое специализируется на производстве двигателей и товаров для железнодорожной отрасли, договорились подписать рамочное соглашение о сотрудничестве.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

"Достигли договоренности о подписании рамочного соглашения о сотрудничестве между "Укрзализныцей" и General Electric Transportation", - написал премьер.

В то же время на своей странице в Facebook Гройсман уточнил, что речь идет о совместной реализации проекта модернизации подвижного состава "Укрзализныци", строительстве новых локомотивов и привлечении украинских предприятий к другим глобальным проектам.

"Мы договорились, что локализация производства составит не менее 40%, а это значит, что наши предприятия получат заказы, а работники - работу и достойную зарплату. Сотрудничество с General Electric будет иметь стратегический характер, а значит, нести новые рабочие места, новые технологии и новые рыночные горизонты для наших железнодорожников. Поэтому сейчас стоит задача максимально быстро перейти к подписанию соглашений, чтобы мы могли уже в следующем году обеспечить модернизацию подвижного состава "Укрзализныци" и развитие предприятий, которые будут включены в процесс", - написал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 3 октября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом и исполнительным директором американской компании General Electric Transportation Джейми Миллер, на которой, в частности, обсуждались перспективы участия американской стороны в модернизации "Укрзализныци".

В июле 2016 года американская корпорация General Electric подписала меморандум о сотрудничестве с акционерной компанией "Укрзализныця". Данное соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области развития и модернизации парка дизельных локомотивов на базе передовых технологий General Electric.

Кроме того, 11 июля "Укрзализныця" подписала меморандумом с канадской компанией Bombardier, в рамках которого планируется создание в Украине совместного предприятия по производству локомотивов и другой техники.

General Electric – американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.