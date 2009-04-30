Львовская детская железная дорога откроет 58-й сезон
16:46, 30 апреля 2009Транспорт/Связь
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Церемония состоится 3 мая
Львовская детская железная дорога 3 мая откроет 58-й сезон. Как сообщает пресс-служба ЛЖД, торжественное открытие движения поездов состоится 3 мая в 11.00 на станции Солнечная.
В мероприятии примут участие начальник Львовской дирекции железнодорожных перевозок Ярослав ФЕДАК, заместитель начальника железной дороги по кадровым и социальным вопросам Владимир ЧЕРНЕГА, начальник Львовской детской железной дороги Дмитрий ВЕНГЕР.
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