Винский обсудил с послом Кореи возможные инвестиции

Сегодня, 30 апреля, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ встретился с послом Республики Корея Паком РО-БЬОКОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно сообщению, стороны обсудили возможности сотрудничества Украины и Республики Корея в отрасли транспорта и связи и привлечения южнокорейских инвестиций в украинскую экономику.

«У министерства есть свыше 200 инвестиционных проектов, которые мы готовы предложить нашим партнерам. Если корейский бизнес будет заинтересован, мы готовы к сотрудничеству», – отметил И.ВИНСКИЙ.