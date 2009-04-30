Винский обсудил с послом Кореи возможные инвестиции
17:45, 30 апреля 2009Транспорт/Связь
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Сообщение Минтранса
Сегодня, 30 апреля, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ встретился с послом Республики Корея Паком РО-БЬОКОМ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.
Согласно сообщению, стороны обсудили возможности сотрудничества Украины и Республики Корея в отрасли транспорта и связи и привлечения южнокорейских инвестиций в украинскую экономику.
«У министерства есть свыше 200 инвестиционных проектов, которые мы готовы предложить нашим партнерам. Если корейский бизнес будет заинтересован, мы готовы к сотрудничеству», – отметил И.ВИНСКИЙ.
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