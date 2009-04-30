Эксперт: внедрение учета мобильных может иметь негативное влияние

Поспешное внедрение автоматизированной системы учета мобильных телефонов в Украине может отрицательно сказаться на операторах и потребителях. Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН директор по маркетингу компании «Украинская мобильная связь» (ТМ МТС-Украина) Василий ЛАЦАНИЧ, комментируя презентацию информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины.

Как известно, такая презентация состоялась 28 апреля в Украинском государственном центре радиочастот, внедрение системы направлено в основном на борьбу с контрабандой мобильных телефонов. Одной из основных составляющих такой системы является внесение в обобщенную базу системы всех кодов IMEI мобильных телефонов абонентов, зарегистрированных в сетях операторов мобильной связи.

Он отметил, что «в этой инициативе есть как плюсы, так и минусы». Плюс, по мнению В.ЛАЦАНИЧА, в том, что в идеале такая система должна была бы сделать невозможным включение нелегально ввезенного или украденного мобильного телефона в сеть любого оператора. В то же время он считает, что система сама по себе имеет очень много узких мест.

«До сих пор мы не знаем многих деталей, чтобы оценить ее и понять, насколько грамотно она сделана и насколько качественно будет работать по защите прав честных потребителей», - отметил директор по маркетингу.

По его словам, имеются опасения, что «главный минус» будет в том, что, «как часто случается при принятии поспешных и технически непродуманных решений», пострадает большое количество невинных людей, потребителей, покупающих за деньги в магазине телефон, который почему-то может перестать работать в сети оператора.

В.ЛАЦАНИЧ считает, что любая система, затрагивающая десятки миллионов людей, должна быть очень скрупулезно выверена во всех деталях и инстанциях. При этом он сообщил, что с компанией УМС «глубокой проработки этого вопроса до сих пор не происходило».

В.ЛАЦАНИЧ также опроверг прозвучавшее на презентации системы заявление о том, что затраты операторов мобильной связи по передаче кодов IMEI будут незначительными.

«Это не соответствует действительности», - сказал он.

По его оценке, как минимум, внедрение такой схемы передачи кодов потребует дополнительных сотрудников, которые выполняли бы эти функции, однако делать это в ручном режиме - крайне неэффективно. В то же время, если автоматизировать этот процесс, то потребуется «какая-то новая технология, которая на сегодняшний день не существует», а ее разработка и внедрение на уровне крупных мобильных операторов может «стоить сотни тысяч долларов, если не миллионы».

При этом В.ЛАЦАНИЧ отметил, что пока УМС никто «никакой компенсации не предлагал».

Также, по его мнению, имеется «много неясностей», как относительно реализации системы мониторинга на практике, так и с точки зрения возможных лазеек в условиях даже относительно рационально отлаженной, и тем более недоработанной системы. Это может привести к появлению вполне реальных способов обходить все эти запреты.

«Смею предположить, что в розницу все-таки будут попадать не только «белые» телефоны», - сказал он.

В.ЛАЦАНИЧ также подчеркнул, что в связи с нововведениями по учету телефонов, на операторов возлагаются не свойственные им функции. По его словам, «сейчас получается», что оператор «должен выступать в роли таможенника, милиционера, еще и верховного судьи», который решает, кого отключать, а кого нет.

Что касается проблем импорта, то, по мнению В.ЛАЦАНИЧА, «для этого у нас есть таможня», которая должна заниматься легализацией импорта телефонов, и милиция, которая должна бороться с воровством.

Как сообщал УНИАН, презентация информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины состоялась 28 апреля в Украинском государственном центре радиочастот. Внедрение системы направлено в основном на борьбу с контрабандой мобильных телефонов. Одной из основных составляющих такой системы является внесение в обобщенную базу системы всех кодов IMEI мобильных телефонов абонентов, зарегистрированных в сетях операторов мобильной связи.

Справка УНИАН. Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных будет вести государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР).

С 15 апреля информационная система учета мобильных телефонов введена в эксплуатацию в тестовом режиме, промышленная эксплуатация планируется с 30 июня. Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы будет иметь три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся реестры кода мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как краденые. В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список.