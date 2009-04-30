Винский обсудил с «Гера-интернешнл» участие в развитии аэропортов

Сегодня, 30 апреля, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ встретился с представителями группы компаний «Гера Интернешнл». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, во время встречи обсуждалась возможность участия компании «Гера-интернешнл» в развитии украинских аэропортов, в частности, аэропорта «Борисполь».

По данным пресс-службы, представители компании выступили с инициативой предоставить свои предложения относительно создания единого операционного комплекса – информационного центра управления деятельностью аэропорта, который бы включал в себя управление полетами, терминалами и многими другими структурами аэропортовой деятельности.

По результатам встречи принято решение создать межведомственную рабочую группу во главе с заместителем министра – председателем Госавиаадминистрации Александром ДАВЫДОВЫМ, которая бы изучила возможность сотрудничества с группой компаний «Гера-интернешнл» и предоставила соответствующие предложения к данному проекту.

Как сообщал УНИАН, в 2001 году немецкая компания "Гера-интернешнл" и австрийская фирма "Аэропорт-консалтинг" выразили заинтересованность в создании совместного предприятия "Аэропорт "Борисполь".

В то время министр транспорта Украины Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО высказывался за создание совместного предприятия "Аэропорт "Борисполь" при участии этих компаний. По его словам, создание СП может стать одним из первых шагов в реализации проекта дальнейшей реконструкции аэропорта "Борисполь".