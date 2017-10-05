Борьба с "тенью": ГФС с начала года остановила работу более 200 автозаправок

Государственная фискальная служба с начала года остановила деятельность более 200 автозаправочных станций за нарушение ими действующего законодательства.

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Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы со ссылкой на слова и.о. главы ГФС Мирослава Продана в ходе встречи с представителями отрасли нефте- и газодобычи.

По его словам, за последние два года было проверено более 500 субъектов хозяйствования, которые осуществляют продажу горюче-смазочных материалов через АЗС. По результатам проведенных документальных проверок доначислено налогов и штрафных санкций на сумму 3,2 миллиарда гривень.

"Мы заинтересованы в создании благоприятных условий для ведения бизнеса на рынке топлива. Представителями этих отраслей в бюджет с начала года направлено более 50 миллиардов гривень налоговых платежей. Именно обеспечив равные конкурентные условия для всех участников рынка и разрушив теневые схемы, мы обеспечим соответствующие поступления в бюджет", - отметил Продан.

Как сообщал УНИАН, акцизные накладные, в которых топливные компании декларировали размер уплаченного акциза с розничных продаж топлива, были введены с 1 марта 2016 года.

В конце октября 2016 года, после проведения расследования согласованного поведения на рынке ряда сетей АЗС, Антимонопольный комитет констатировал, что многие игроки рынка уклоняются от уплаты розничного акциза, что ведет к искажению конкуренции. По мнению комитета, чтобы исправить ситуацию, необходимо перенести ставку розничного акциза в ставку основного акциза для импортеров и производителей.