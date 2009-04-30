Порт «Южный» увеличил прибыль почти в 5 раз

Морской торговый порт «Южный» в январе-марте текущего года получил 164 млн. 20 тыс. грн. чистой прибыли, что составляет 322,3% к плану и почти в 5 раз превышает чистую прибыль, полученную портом за первый квартал 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно сообщению, чистый доход порта в первом квартале 2009 года составил 353 млн. 734 тыс. грн, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя за январь-март 2008 года и на 60,9% больше запланированного показателя.

В бюджеты всех уровней и целевых фондов уплачено в 2,2 раза больше, чем запланировано, и в 2,4 раза больше, чем было уплачено в первом квартале 2008 года. Сумма платежей порта в государственный бюджет превышает план почти в 3,5 раза и составляет 106 млн. 134 тыс. грн.

По данным министерства, по финансовым показателям первого квартала порт «Южный» занял первое место среди всех портов Украины. Согласно статистическим данным, доля предприятия в общем объеме доходов портов составляет 24,8%, чистая прибыль – 32% от общей прибыли, полученной портами страны.

«В начале этого года нам пришлось приложить немало усилий для привлечения дополнительных объемов грузов, в частности руды, чтобы компенсировать объемы грузов, недополученных из-за проблем в работе химической промышленности Украины», – отметил начальник порта Юрий КРУК.

Как сообщал УНИАН, согласно финансовому плану ГП «Морской торговый порт «Южный» на 2009 год, чистая прибыль предприятия составит 238,8 млн. грн., что в 2,3 раза больше плана 2008 года. В соответствии с документом, в 2009 году планируется получить 1,5 млрд. грн. доходов – на 2% больше, чем в 2008 году. Ожидается, что расходы предприятия составят почти 1,3 млрд. грн.

Порт «Южный» уплатит в государственный бюджет почти 149 млн. грн. Общий объем платежей в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов составит свыше 253 млн. грн. Кроме того, в финплане предусмотрены средства на развитие предприятия в размере почти 226 млн. грн.