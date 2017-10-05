Кравцов: В 2017 году Укрзализныця благодаря ProZorro сэкономила свыше 55 миллионов гривен

При этом экономия по сравнению с ожидаемой стоимостью составила более 55 млн грн благодаря электронной площадке ProZorro.

Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци.

Председатель Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил, что наибольшую экономию средств в процентном выражении удалось получить при закупке масел и смазочных материалов - 77%; персональных компьютеров - 35%, подушек - 22%. В средствах значительной экономии удалось достичь при закупке запасных частей для капитального ремонта пассажирских вагонов - 9,5 млн грн; масел и смазочных материалов - 5,1 млн грн; колес цельнокатаных - 5,7 млн грн.

Кравцов напомнил, что Укрзализныця перешла на электронные закупки в апреле 2016 года в соответствии с реализацией реформы системы государственных закупок. По его словам, ProZorro позволяет предотвратить злоупотреблений в системе закупок для Укрзализныци.

С целью улучшения процесса закупок филиал "Центр обеспечения производства" пытается максимально упростить свою тендерную документацию. Тендерный комитет не требует от участников информации, содержащейся в открытых государственных реестрах и проверяет ее самостоятельно. Примером значительного упрощения тендерной документации являются конкурсы на закупку дизельного топлива.

"Сейчас идет работа по совершенствованию проведения всех конкурсных торгов, упрощаем процедуры, тщательно работаем с документами. Впрочем, на первом месте всегда остается цель покупать исключительно качественную и надежную продукцию, которая соответствует современным стандартам и позволит обеспечивать бесперебойную работу железнодорожного транспорта", - отметил руководитель Укрзализныци.