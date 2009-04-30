Учет мобильных потребует покупки нового оборудования

Внедрение в Украине системы учета мобильных телефонов потребует от операторов затрат на приобретение нового оборудования. Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН директор Технической дирекции оператора Beeline Дмитрий МИКИТЮК, комментируя презентацию информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины.

Д.МИКИТЮК сообщил, что для реализации функции отбора номеров IМЕI от коммутационного оборудования и последующего их учета, а также для сортировки кодов IМЕI (по спискам "белый", "серый", "черный") и отключения обслуживания терминалов из «черного» списка операторам необходимо оборудование, которое предусмотрено спецификацией стандарта GSM.

«Это оборудование называется EIR - Equipment Identification Register», - сказал он.

По данным Д.МИКИТЮКА, EIR является регистром идентификации оборудования подвижной станции (в частности, мобильного телефона – УНИАН) и содержит централизованную базу данных для подтверждения подлинности международного идентификационного номера оборудования подвижной станции (IМЕI). Эта база данных относится исключительно к оборудованию подвижной станции.

Он отметил, что ранее операторы связи в Украине не приобретали оборудования EIR, так как в этом не возникало потребности и не действовали соответствующие лицензионные требования.

«Естественно, приобретение дополнительного оборудования для подключения к базе IMEI предполагает какие-то затраты для операторов. Но говорить о размерах возможных расходов можно только после полного анализа ситуации», - сказал Д.МИКИТЮК.

Как сообщал УНИАН, презентация информационной системы учета мобильных телефонов на территории Украины состоялась 28 апреля в Украинском государственном центре радиочастот. Внедрение системы направлено в основном на борьбу с контрабандой мобильных телефонов. Одной из основных составляющих такой системы является внесение в обобщенную базу системы всех кодов IMEI мобильных телефонов абонентов, зарегистрированных в сетях операторов мобильной связи.

Справка УНИАН. Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных будет вести государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР).

С 15 апреля информационная система учета мобильных телефонов введена в эксплуатацию в тестовом режиме, промышленная эксплуатация планируется с 30 июня. Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы будет иметь три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся реестры кода мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как краденые. В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список.