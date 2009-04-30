Объем продаж компании «Эрикссон» вырос

Объем продаж шведской компании «Эрикссон» в первом квартале 2009 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 5% и составил 49,6 млрд. шведских крон или 5,9 млрд. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Чистая прибыль компании в первом квартале 2009 года составила 1,8 млрд. шведских крон (0,2 млрд. долл.). по сравнению с 2,6 млрд. шведских крон годом ранее.

В целом продажи в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMA) выросли на 12%, однако различия между странами региона весьма значительны. В Турции и странах Африки продолжают активно развиваться сети 2G и 3G, в то время как операторы, работающие на наиболее пострадавших от финансового кризиса рынках, таких как Россия и Украина, откладывают инвестиции.

По данным президента и CEO компании «Эрикссон» Карла-Хенрика СВАНБЕРГА, продажи инфраструктурного сетевого оборудования стабильны, растет спрос на профессиональные услуги в области телекоммуникаций. В этом квартале компания подписала ряд стратегических контрактов на строительство сети 3G для China Unicom, 4G для Verizon Wireless и управление сетью для Vodafone UK.

«Влияние мирового финансового кризиса на глобальный рынок мобильных коммуникаций на сегодняшний день ограничено, некоторые операторы также весьма осторожны в вопросах долгосрочных инвестиций в развитие сетей фиксированной связи», - отметил он.

В то же время, по словам К.СВАНБЕРГА, большинство операторов демонстрируют стабильные финансовые показатели, объемы трафика продолжают расти.

По его мнению, сегодня «все еще сложно более точно предположить», каким образом будут действовать операторы в текущих условиях. Тем не менее инвестиции в развитие беспроводных сетей связи продолжают поступать и развертывание новых сетей и новых технологий ускоряется на таких рынках, как США, Китай и Индия.

Справка УНИАН. Компания "Эрикссон" - крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи.

Компания "Эрикссон" работает в 175 странах мира, в том числе и в Украине, штат сотрудников насчитывает более 70 тыс. человек. Компания основана в 1876 году, штаб-квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Акции "Эрикссон" котируются на фондовой бирже стран Северной Европы OMX, Стокгольм и американской бирже NASDAQ.

Оборудование и решения Эрикссон используются крупнейшими операторами Украины (Киевстар, Астелит, УРС и др.).

В 2008 году продажи компании составили 27 млрд. долл.