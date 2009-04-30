Чистая прибыль УМС снизилась

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС Украина) закончил 2008 год с чистой прибылью в размере более 1,51 млрд. грн., что на 12% меньше, чем в 2007 году (1,72 млрд. грн.).

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход компании в 2008 году вырос на 5,8% - до 10,2 млрд. грн.

Чистый доход (без учета НДС и др. платежей) в 2008 году составил 8,61 млрд. грн.

По итогам 2008 года компания не имела долгосрочных финансовых обязательств.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,02 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах.

Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 91,77 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.