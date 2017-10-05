Все дороже и дороже: цены на заправках продолжают ползти вверх

В Украине цены на бензины и ДТ на АЗС за период 4-5 октября продолжили рост на 10-50 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, передает «Нефтерынок».

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На станциях оператора WOG дизельное топливо подорожало на 50 коп./л до 25,49 грн/л и 26,49 грн/л за премиальную марку ДТ. В сети KLO дизтопливо подорожало на 40 коп./л до 23,99 грн/л. На АЗС «БРСМ-Нафта» обычное ДТ подорожало на 10 коп./л до 22,89 грн/л, премиальная марка – на 20 коп./л до 23,69 грн/л. На заправках под брендом «Народная» повышение составило 30 коп./л до 23,40 грн/л.

В свою очередь, на станциях кировоградского оператора ДТ подорожало на 65 коп./л до 23,94 грн/л.

Также, в сети Parallel все бензины подорожали на 20-30 коп./л.

Кроме того, на 10 коп./л и 50 коп./л подорожали все бензины и ДТ на АЗС «Катрал Юг» и Jazz Oil, соответственно.

В результате очередного повышения средняя стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине повысилась до: А-92 –25,47 грн/л, А-95 – 26,24 грн/л, А-95 Премиум – 27,30 грн/л, ДТ – 23,66 грн/л, и ДТ Премиум – 25,19 грн/л.

Как сообщал УНИАН, розничные цены в разных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо в сентябре 2017 года выросли на 1,5 грн за литр.

26 сентября глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что комитет начал запрашивать необходимую информацию от Минэнергоугля и самостоятельно изучать ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов для выяснения причины роста цен. На следующий день в комитете заявили, что синхронность повышения розничных цен на АЗС в течение сентября может свидетельствовать о наличии в действиях участников рынка антиконкурентных согласованных действий.