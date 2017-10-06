Строители завершили новый Бескидский тоннель в Карпатах

Строительная ассоциация "Интербудмонтаж" завершила строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах, который находится в 30 метрах от действующего технически изношенного тоннеля. Как сообщается на сайте компании, длина тоннеля с двумя железнодорожными полотнами составила 1764,5 метра.

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Как сообщал УНИАН, строительство нового тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз, было начато 29 октября 2013 года. Новый тоннель построен на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 метрах от действующего тоннеля, который был возведен еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке и находится в аварийном состоянии.

Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия. Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 метров, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и пролегает на максимальной глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля. Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 миллиарда гривень, из которых 1,5 миллиарда гривень предусмотрены на монтажные работы.

Ранее в "Укрзализныце" прогнозировали, что строительство тоннеля будет завершено в четвертом квартале 2017 года, а поезда начнут курсировать по новому тоннелю в 2018 году.