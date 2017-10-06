Nissan отзывает все авто, проданные в Японии за три года

Автомобильная компания Nissan Motor Co Ltd отзовет 1,2 миллиона авто, проданных в Японии за последние три года, сообщает Reuters.

Причиной этого стала окончательная проверка транспортных средств проводилась не авторизованными техниками.

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Компания сообщила, что отзовёт 1,21 миллиона авто, произведённых для внутреннего рынка в период с октября 2014 по сентябрь 2017 года, в том числе и популярнейшие модели - минивэн Nissan Serena и компактный хэтчбек Nissan Note.

Согласно сообщению, все отозванные автомобили пройдут повторный осмотр и окончательную проверку на предмет неисправностей радиуса поворота, тормозной системы и приёмистости двигателя, что обойдётся примерно в 222 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Volkswagen и его совместные предприятия в Китае, FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, отозвали в Китае более 1,8 миллиона авто в связи с неисправностями топливного насоса.