УЗ распределяет вагоны в пользу стройгрузов, нанося ущерб другим отраслям - СМИ

Промышленность не доверяет обещаниям «Укрзализныци» минимизировать человеческий фактор и побороть коррупцию при распределении полувагонов. До сих пор вагоны распределяются несправедливо, чаще всего в пользугоспредприятий и частных карьеры по добыче щебня и гранита.

Об этом пишет Бизнес-портал UAprom в материале «Распределение вагонов: почему УЗ не получит зачет автоматом».

«Казалось бы, эта проблема вообще не должна была стоять на повестке дня в Украине. Ведь, еще в декабре прошлого года высокооплачиваемый руководитель УЗ, поляк Войцех Балчун, презентуя автоматизированную систему «Управление пересылкой пустых вагонов» (АС «УППВ»), пообещал, что уже к сентябрю 2017 года все вагоны, сконцентрированные в филиале «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ), будут включены в нее», - пишет издание.

Однако новый глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов перенес сроки запуска системы, вместе со всем парком полувагонов, до конца 2017 года.

«Ни в «Укрзализныце», ни тем более промышленники не хотят говорить о том, какие именно предприятия является главными бенифициарами распределения вагонов. Но бизнес-порталу удалось выяснить, что это госпредприятия (угольные ГП, заводы УЗ, лесники, военные) и, как это ни странно, частные карьеры по добыче щебня и гранита», - пишут журналисты.

«Понятно, что «Укрзализныця» будет всегда в первую очередь выделять свой парк для перевозком грузов своим филиалам, госшахтам, гослесхозовам и грузам для нужд ВСУ. Но вот почему УЗ отдает приоритет строителям, главным образом, карьерам по добыче щебня и гранита, остается загадкой. Чиновники думают, что такие перекосы поможет решить АС «УППВ». Однако промышленники с настороженностью наблюдают за процессом запуска этой системы. Те же цементники уже начинают жаловаться, что заявку в АС подали, ее приняли, а вагон на станцию отправки так и не подан. То есть, пока что минимизацию человеческого фактора, а с ним и коррупционной составляющей в распределении вагонов устранить не удается», - подчеркивается в публикации.

Как ранее сообщалось, предприятия горно-металлургического комплекса, аграрного сектора и других отраслей Украины отмечали факт непропорционального распределения вагонов «Укрзализныци», что негативно влияет на экономику страны.