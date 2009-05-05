Fiat намерен сохранить три завода Opel

Руководство итальянского автомобильного концерна Fiat в случае приобретения своего немецкого конкурента выразило готовность сохранить три из четырех заводов Opel в Германии.

Об этом сообщил министр экономики ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl Theodor zu Guttenberg) по окончании переговоров с главой Fiat Серджио Маркьонне в Берлине в понедельник, 4 мая, сообщает Немецкая волна..

По словам министра, в случае приобретения Opel руководство Fiat будет продолжать эксплуатацию заводов окончательной сборки в Рюссельхайме, Бохуме и Айзенахе. Будущее завода Opel в Кайзерслаутерне, где ведется производство комплектующих, пока не известно.

Концепция Fiat будет тщательно проверена

Fiat намерен вступить во владение концерном Opel без собственных долгов и сохранить его торговую марку, сообщил цу Гуттенберг. Расходы на возможное слияние, по оценке Маркьонне, составят от 5 до 7 миллиардов евро. Однако, заявил немецкий министр, пока не время определять долю Германии при слиянии.

Если итальянскому концерну удастся достичь слияния с немецким автомобилестроителем Opel и американским Chrysler, он намерен создать новую автогруппу, крупнейшую в Европе и вторую по величине в мире. Карл-Теодор цу Гуттенберг назвал концепцию концерна Fiat интересной, однако, по его словам, она подлежит теперь "основательной проверке".

Потенциальные инвесторы должны усовершенствовать концепции

Кроме Fiat, в приобретении контрольного пакета акций Opel заинтересован австрийско-канадский производитель автокомплектующих Magna и его российские партнеры – автомобилестроитель "ГАЗ" и финансово-кредитный институт "Сбербанк". Кому из заинтересованных сторон в конечном итоге немецкое правительство отдаст предпочтение, пока не ясно.

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) во время визита на завод Opel в Айзенахе 4 мая заявил, что в ближайшее время потенциальные покупатели должны будут усовершенствовать свои концепции. Только после этого, по словам кандидата на пост канцлера от СДПГ, может быть принято решение в пользу одного из них.