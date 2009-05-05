Киевстар: для борьбы с контрабандой мобильных нет механизмов

При внедрении инициативы Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС), направленной на борьбу с контрабандой мобильных телефонов, отсутствуют реальные механизмы ее исполнения.

В «Киевстар» УНИАН отметили, что компания «полностью поддерживает инициативу НКРС», направленную на борьбу с незаконным ввозом в страну мобильных терминалов. В то же время, по мнению компании, данное решение «не содержит реальных механизмов его исполнения в части учета и регистрации» серийных номеров ввозимых и реализуемых телефонов.

Например, по данным «Киевстара», действующее законодательство не содержит механизмов отключения телефонов, серийные номера которых не включены в обобщенную базу данных Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР), и предусматривает их отключение только на основании решения суда.

«По нашему мнению, на сегодня не существует понятного, законного и работоспособного механизма выполнения данного решения НКРС как операторами, так и самим регулятором», – отмечается в комментарии.

«Киевстар» официально высказал НКРС свое мнение и обратился за разъяснениями, в настоящее время компания ожидает ответа и «рассчитывает на конструктивный диалог».

В компании считают, что благодаря данному нововведению объемы контрабанды и количество преступлений, связанных с воровством телефонов, «если

и снизятся, то незначительно». Препятствием, по мнению «Киевстара», является то, что в сетях украинских операторов работают тысячи и тысячи телефонов с идентичными «перепрошитыми» серийными номерами (IMEI-кодами), наличие которых «оставляет широкое поле для маневров» тем, кто занимается нелегальным импортом, а также сбытом ворованных телефонов.

Как сообщал УНИАН, презентация инициативы НКРС, направленной на борьбу с контрабандой мобильных телефонов, состоялась 28 апреля т.г. в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР). Одной из основных составляющих такой системы является внесение в обобщенную базу системы всех кодов IMEI мобильных телефонов абонентов, зарегистрированных в сетях операторов мобильной связи. При этом операторы не должны обслуживать телефоны из так называемого черного списка.

По решению НКРС, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных будет вести государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот».

С 15 апреля информационная система учета мобильных телефонов введена в эксплуатацию в тестовом режиме, промышленная эксплуатация системы планируется с 30 июня. Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы будет иметь три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся реестры кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину.

В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны).

В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список – в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов.