В центре Киева из-за матча Украина-Хорватия запретят движение и парковку транспорта (список улиц)

В центре Киева в понедельник, 9 октября, в связи с проведением футбольного матча будет введен запрет на движение и парковку транспорта.

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Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, футбольный матч между национальными сборными Украины и Хорватии состоится в рамках отбора к Чемпионату мира по футболу 2018 года на НСК «Олимпийский».

В связи с этим будет введено ограничение в движении по улицам столицы, прилегающим к территории спорткомплекса. Так, запрещены остановка и стоянка транспортных средств на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской) - с 06:00 9 октября до 01:00 10 октября (кроме транспортных средств участников мероприятия). Также запрещены остановка и стоянка транспортных средств на ул. Эспланадной от ул. Бассейной до ул. Саксаганского - с 06:00 9 октября до 01:00 10 октября.

Кроме того, введен запрет на движение всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Хорватии по маршруту: ул. Ивана Федорова, 10 - ул. Ивана Федорова - ул. Большая Васильковская - ул. Большая Васильковская - ул. Деловая - ул. Эспланадная - НСК «Олимпийский».

Введен запрет на движение транспортных средств по ул. Эспланадной - от ул. Бассейной до ул. Саксаганского - с 18:00 9 октября до 01:00 10 октября (кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования). Запрещено движение всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Украины «Верные сборной» по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) - бульвар Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - НСК «Олимпийский».

На это время будут внесены соответствующие изменения в работу городского пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с временной схемы организации дорожного движения.

Полиция призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также учесть ограничения в движении при планировании собственного маршрута.