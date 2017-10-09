Таможни с начала года направили на ремонт дорог более 8 миллиардов гривень

Украинские таможни, в рамках эксперимента по распределению сверхплановых доходов, в течение января-сентября 2017 года перечислили на ремонт дорог 8,3 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, больше всего средств было аккумулировано в марте - почти 1,690 млрд грн, мае - 1,837 млрд грн и июне - 1,503 млрд грн. В сентября таможни направили на реконструкцию дорог 166 млн грн.

По информации пресс-службы ГФС, лидерами эксперимента являются Одесская, Киевская и Львовская области.

Как сообщал УНИАН, начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2017 год.

Украинские таможни, участвующие в эксперименте по распределению сверхплановых доходов, в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд грн.

По прогнозам правительства, в 2017 году таможни направят на ремонт украинских дорог более 12 млрд грн.