Матч Украина-Хорватия: метро Киева будет работать на час дольше, отдельные станции вечером закроют

С 9 на 10 октября работа метрополитена будет продлена на один час.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», такие меры предусмотрены в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между сборными командами Украины и Хорватии.

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В то же время, с 20:45 до 21:45 9 октября станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» на выход, а «Площадь Льва Толстого» на вход. А время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

«После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции», - предупреждают в метрополитене.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева сегодня, 9 октября, из-за проведения футбольного матча введен запрет на движение и парковку транспорта.

Как отметили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, футбольный матч между национальными сборными Украины и Хорватии состоится в рамках отбора к Чемпионату мира по футболу 2018 года на НСК «Олимпийский».

В связи с этим введено ограничение в движении по улицам столицы, прилегающим к территории спорткомплекса. Так, запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской) - с 06:00 9 октября до 1:00 10 октября (кроме транспортных средств участников мероприятия). Также запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Эспланадной от ул. Бассейной до ул. Саксаганского - с 06:00 9 октября до 1:00 10 октября.

Кроме того, введен запрет движения всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Хорватии по маршруту: ул. Ивана Федорова, 10 - ул. Ивана Федорова - ул. Большая Васильковская - ул. Большая Васильковская - ул. Деловая - ул. Эспланадная - НСК «Олимпийский».

Введен запрет движения транспортных средств по ул. Эспланадной - от ул. Бассейной до ул. Саксаганского - с 18:00 9 октября до 1:00 10 октября (кроме городского наземного пассажирского транспорта общего пользования). Запрещено движение всех видов транспортных средств на время проведения марша болельщиков сборной Украины «Верные сборной» по маршруту: бульвар Тараса Шевченко, 13 (парк имени Тараса Шевченко) - бульвар Тараса Шевченко - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - НСК «Олимпийский».

На это время будут внесены соответствующие изменения в работу городского пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с временной схемой организации дорожного движения.

Полиция призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также учесть ограничения в движении при планировании собственного маршрута.