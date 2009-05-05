Херсонский судостроительный сдал сухогруз «Капитан Чеха»

ОАО «Херсонский судостроительный завод» (ХСЗ) совместно с компанией Concord Shipbuilding Corp сдали судоходной компании Vernal сухогруз класса «река-море» «Капитан Чеха».

Об этом УНИАН сообщили в Морском инженерном бюро (Одесса), выступавшем автором проекта судна.

Постройка судна велась в соответствии с разработанными Российским речным регистром (РРР) нормами под руководством доктора экономических наук Николая ЕФРЕМОВА. Наблюдение за проектированием и строительством осуществлял Доно-Кубанский филиал РРР.

Класс судна позволяет совершать международные рейсы по Черному, Средиземному, Балтийскому и ряду других морей, полностью покрывая традиционную коммерческую географию эксплуатации судов смешанного плавания «река-море».

Длина судна составляет 138,84 м, ширина – 16,5 м, дедвейт – 4813 тонн.

Сухогруз предназначен для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых, крупногабаритных и опасных грузов.

Судно «Капитан Чеха» заложили в декабре 2004 года на заводе «Южный Севастополь», где был построен корпус, а затем, в 2007 году, был осуществлен перегон судна на Херсонский судостроительный завод для установки оборудования и выполнения достроечных работ.

Судовладелец предполагает строительство еще одного судна этой серии на ХСЗ.

Справка УНИАН. Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) основан в 1951 году. Основными видами деятельности ХСЗ являются строительство и ремонт судов, производство металлоконструкций, обработка металла. На заводе работает 3250 человек. Херсонский судостроительный завод входит в «Смарт-холдинг» российского бизнесмена Вадима НОВИНСКОГО.

В 2008 году Херсонский судостроительный завод произвел продукции на 348,2 млн. грн, что на 51,7% больше показателя за 2007 год.