В столице ожидают транспортный коллапс из-за футбольного матча
14:01, 09 октября 2017Транспорт/Связь
50
Сейчас движение транспорта стабильное. Ухудшения ситуации ожидают ближе к вечеру.
Ограничения будут действовать с 18.00 до 01.00 / фото УНИАН
Футбольный матч между сборными Украины и Хорватии станет очередным испытанием для водителей. Несколько центральных улиц Киева станут непроезжими, сообщает ТСН.uа.
Сейчас движение транспорта стабильное. Ухудшения ситуации ожидают ближе к вечеру. Перекроют отрезки улиц Ивана Федорова, Большой Васильковской, Эспланадной и бульвара Т. Шевченко. Также невозможно будет проехать по улицам Крещатик, Бассейной и Бессарабской площадью.
Такие ограничения будут действовать с 18.00 до 01.00.
Читайте такжеМатч Украина-Хорватия: метро Киева будет работать на час дольше, отдельные станции вечером закроют
Напомним, сегодня, 9 октября, в 21.45 Украина будет иметь возможность завоевать свое участие в ЧМ 2018 года.
В столице ожидают транспортный коллапс из-за футбольный матч
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter