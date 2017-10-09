В столице ожидают транспортный коллапс из-за футбольного матча

Футбольный матч между сборными Украины и Хорватии станет очередным испытанием для водителей. Несколько центральных улиц Киева станут непроезжими, сообщает ТСН.uа.

Сейчас движение транспорта стабильное. Ухудшения ситуации ожидают ближе к вечеру. Перекроют отрезки улиц Ивана Федорова, Большой Васильковской, Эспланадной и бульвара Т. Шевченко. Также невозможно будет проехать по улицам Крещатик, Бассейной и Бессарабской площадью.

Такие ограничения будут действовать с 18.00 до 01.00.

Читайте такжеМатч Украина-Хорватия: метро Киева будет работать на час дольше, отдельные станции вечером закроют

Напомним, сегодня, 9 октября, в 21.45 Украина будет иметь возможность завоевать свое участие в ЧМ 2018 года.