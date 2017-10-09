Сколько стоит заправить авто: бензин и дизтопливо продолжают дорожать

Розничные цены в разных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо продолжают свой рост: за период с 6 по 9 октября они выросли на 0,15-1 грн за литр. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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«За период 6-9 октября цены на бензины и ДТ на АЗС продолжили рост на 0,15-1 грн за литр», - сказал он, приведя в пример сети АЗС SOCAR и AMIC, на станциях которых дизтопливо подорожало на 50 коп. - до 25,49 грн за литр и 24,99 грн за литр соответственно.

Также эксперт сообщил, что в сети АЗС KLO дизтопливо подорожало на 40-50 коп. - до 24,39 грн за литр, на АЗС «Надежда» все виды топлива подорожали на 50 коп. до: А-92 – 25,49 грн/л, А-95 – 26,48 грн/л, А-95 Премиум – 26,98 грн/л, ДТ – 23,49 грн/л и ДТ Премиум – 24,49 грн/л.

Также на 50 коп. за литр подорожали все бензины и на 1 грн за литр дизельное топливо в сети АЗС Sun Oil. В частности, на станциях оператора установились следующие цены: А-92 – 24,9 грн/л, А-95 – 25,9 грн/л, А-95 Премиум – 26,9 грн/л, ДТ – 24,4 грн/л и ДТ Премиум – 25,4 грн/л.

Кроме того, в Харьковском регионе на АЗС «Укргазвыдобування» бензины и ДТ выросли в цене на 30 коп. за литр до: А-92 – 24,59 грн/л, А-95 – 25,29 грн/л, ДТ – 22,59 грн/л.

Также повышение цен наблюдалось в таких сетях как, «Энерджи Транс», «Народная» и Marshal.

В результате повышения цен средняя стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине повысилась до: А-92 – 25,50 грн/л, А-95 – 26,27 грн/л, А-95 Премиум – 27,37 грн/л, ДТ – 23,74 грн/л и ДТ Премиум – 25,36 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в сентябре цены на топливо выросли в среднем на 1,5 грн за литр. По словам Сиренко, это было обусловлено увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

26 сентября глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что комитет начал запрашивать необходимую информацию от Минэнергоугля и самостоятельно изучать ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов для выяснения причины роста цен. На следующий день в комитете заявили, что синхронность повышения розничных цен на АЗС в течение сентября может свидетельствовать о наличии в действиях участников рынка антиконкурентных согласованных действий.