«Укрпочта» уже продала 900 ж/д билетов

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» за время действия услуги по продаже единого билета на транспорт продало 900 железнодорожных и 17 авиабилетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор предприятия Таисия ЗАМКОВА.

По ее данным, с 21 апреля продано около 900 железнодорожных билетов, 17 авиабилетов. Кроме того, по ее словам, с 27 апреля в системе также появилась возможность покупать автобусные билеты, пока что продано 2 автобусных билета.

Как сообщалось ранее, реализация проекта автоматизированной системы "Единый электронный билет" происходит в два этапа: на первом – открытие экспериментальных пунктов продажи билетов и налаживание работы системы, бронирование и продажа билетов на автомобильные и авиаперевозки; на втором – бронирование и продажа железнодорожных билетов.

Разработкой и внедрением автоматизированной системы "Единый электронный билет" занимается госпредприятие "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом Министерства транспорта и связи 30 июля 2008 года.

По словам И.ВИНСКОГО, данная система позволит заказывать сквозные электронные билеты на все виды транспорта из одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. К примеру, из села в областной центр – на автобусе, дальше – на поезде в город, затем – на самолете за границу, и все это за один билет, который можно будет приобрести в одном месте.

Планируется соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения “Укрпочты”, но и через Интернет.